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Серьезное ДТП в Киевской области: есть погибшие (видео)

29 января, 09:58

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением

Смертельное ДТП в Переяславе на Киевщине. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на заснеженной дороге произошло лобовое столкновение между двумя легковыми автомобилями.

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В полиции Киевской области говорят, что водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где в лобовую столкнулся с легковым автомобилем.

"В результате столкновения водитель Hyundai 1970 года рождения погиб на месте. Еще четверо человек из обоих автомобилей получили травмы. Они были госпитализированы в ближайшую больницу Борисполя", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

На месте работают сотрудники полиции, медики, следственно-оперативная группа. Устанавливается механизм ДТП.

В полиции отмечают, что детей среди пострадавших людей нет – все взрослые.

Напомним, мы писали, что погода в Украине продолжает ухудшаться, спасатели объявили штормовое предупреждение.

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Кроме того, ранее мы показывали, что натворила непогода в Киеве.

Смотрите сюжет – военные попали в ДТП:

Видео: Сегодня

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Киев авария ДТП столкновение

Источник: Сегодня

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