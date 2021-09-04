Сгоревший орган нуждался в ремонте – детали пожара в Костеле святого Николая

Коллектив Национального дома органной и камерной музыки, где произошел пожар 3 сентября, должен был переехать в Дом музыки, однако пока велись дискуссии между католической общиной и Национальным домом органной музыки о порядке пользования органом, – он сгорел.
Об этом в Telegram написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя пожар в Костеле святого Николая.
"Представители католической общины считали, что он должен находиться не за алтарем. Но орган был построен именно для того места, где он стоял. Размещать его в другом месте не просто запрещено, учитывая закон об охране культурного и исторического наследия, но и крайне опасно", – написал Ткаченко.
Договоренность таки была достигнута – коллектив Национального дома органной и камерной музыки должен был переехать в Дом музыки, однако мэрия Киева не смогла принять решение, где он может быть построен.
Он отметил, что орган нуждался в ремонте и сама его конструкция требовала серьезного совершенствования.
Тем временем отец Богдан Савицкий рассказал сайту "Сегодня", что со времен независимости Украины ведется борьба прихожан костела святого Николая, чтобы храм вернуть парафии, однако сейчас он принадлежит Минкульту.
Как рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пожар начался во время репетиции на всемирно известном органе: из него пошел дым, а потом его охватило пламя.
Что известно о пожаре
- Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в костеле Святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.
- От огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая, а также орган.
- Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью к решению вопроса о новом местоположения Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) – находится в аварийном состоянии.
- Министерство культуры спланировали до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.