Шел навстречу автомобилям: в Киеве под колесами погиб пешеход (фото)

В Киеве в Святошинском районе поздно вечером в субботу, 5 декабря, под колесами автомобиля погиб пешеход, нарушивший правила дорожного движения.
Об этом сообщают "Вартові. Еспресо".
Очевидцы рассказали, что мужчина якобы шел по проезжей части навстречу автомобилям и для водителя ВАЗ появление человека на дороге было неожиданным.
От удара мужчину отбросило на газон, он получил смертельные травмы и погиб на месте.
Сейчас следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства аварии.
Напомним, на объездной дороге в районе Борисполя 2 декабря фура столкнулась с двумя автомобилями, в результате чего погибли двое человек.
Мы также сообщали, что в Броварах произошло масштабное ДТП с участием семи авто и двух автобусов с пассажирами.
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