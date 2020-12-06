Шел навстречу автомобилям: в Киеве под колесами погиб пешеход (фото)

Мужчина от полученных травм умер на месте

В Киеве в Святошинском районе поздно вечером в субботу, 5 декабря, под колесами автомобиля погиб пешеход, нарушивший правила дорожного движения.

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Об этом сообщают "Вартові. Еспресо".

Очевидцы рассказали, что мужчина якобы шел по проезжей части навстречу автомобилям и для водителя ВАЗ появление человека на дороге было неожиданным.

От удара мужчину отбросило на газон, он получил смертельные травмы и погиб на месте.

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Сейчас следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства аварии.

Напомним, на объездной дороге в районе Борисполя 2 декабря фура столкнулась с двумя автомобилями, в результате чего погибли двое человек.

Мы также сообщали, что в Броварах произошло масштабное ДТП с участием семи авто и двух автобусов с пассажирами.

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