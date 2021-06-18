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Схема на $2 млн: СБУ предотвратила продажу секретных оборонных разработок (фото)

18 июня 2021 12:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

К этому делу причастны несколько бывших и действующих работников оборонных предприятий

Контрразведка СБУ разоблачила в госизмене. Фото: пресс-служба СБУ/Facebook

Контрразведка СБУ разоблачила в госизмене. Фото: пресс-служба СБУ/Facebook

В Киеве СБУ не допустила продажу секретных оборонных разработок. Злоумышленники хотели получить 2 млн долларов США.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ Киевской области в Facebook.

Как оказалось, они пытались продать представителям одной из азиатских стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. Сведения с ограниченным доступом было оценено в 2 млн долларов.

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"К противоправной деятельности причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий. В ходе проведения спецоперации сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников во время передачи 250 тыс. долларов за часть оборонных сведений", – говорится в сообщении.

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Во время обысков по месту жительства участников изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами.

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Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали, что СБУ снова потроллила российских дипломатов ко Дню РФ.

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