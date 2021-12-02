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Шла по пешеходному переходу: под Киевом автомобиль сбил 10-летнюю девочку

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
2 декабря, 21:46
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После инцидента ребенка госпитализировали с травмами
Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия/Фото: Telegram-канал "Киев Оперативный", Коллаж: Сегодня
Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия/Фото: Telegram-канал "Киев Оперативный", Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где ранее обнаружили свалки с опасными медицинскими отходами, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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Детали ДТП

Инцидент произошел в городе Вышгород около 17 часов. Автомобиль совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Что с участниками ДТП?

В результате аварии девочка получила телесные повреждения. Ее забрали в медицинское учреждение. Водитель транспортного средства не пострадала.

Действия правоохранителей

На месте происшествия работали работники отдела реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции. После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию событию.

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В столице на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.

"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

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