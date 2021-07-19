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Сходил за кофе. В Киеве неуправляемая маршрутка въехала в авто и вылетела на тротуар

19 июля 2021 1:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пока водитель микроавтобуса пил кофе, произошло ДТП, которое могло закончиться трагично

ДТП с маршруткой в Киеве / коллаж "Сегодня"

ДТП с маршруткой в Киеве / коллаж "Сегодня"

В Киеве вечером в воскресенье, 18 июля, произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Стоящая на остановке маршрутка без водителя внезапно поехала и врезалась в припаркованный легковой BMW, а затем они вместе вылетели на тротуар.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Происшествие произошло у остановки общественного транспорта на проспекте Науки и в нем чудом никто не пострадал.

Неуправляемый автобус остановился на тротуаре, только когда врезался в столб.

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По информации свидетелей, водитель общественного транспорта остановился на остановке и пошел за кофе, а автобус вдруг поехал.

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Напомним, накануне в Киеве в салоне маршрутки от потолка оторвалась крыша и болталась над головами пассажиров.

Мы также писали, что в Харькове на проспекте Жуковского на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

Также в Харькове подросток выпрыгнул из кабинки канатной дороги на проезжую часть и угодил под колеса микроавтобуса – парень был пьян и таким образом пытался покончить с собой из-за внешнего независимого оценивания.

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Главные новости Украины и мира 18 июля смотрите в выпуске "Сегодня Итоги":

Киев

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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