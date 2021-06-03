Штурм рынка "Столичный" продолжается: есть первые пострадавшие

Захват рынка "Столичный", есть пострадавшие. Фото: "Сегодня"

На данный момент на рынке "Столичный" находится около 200 правоохранителей, которые пытаются не допустить силовых столкновений. Как рассказали "Сегодня" в полиции Киева, конфликт начался между его собственниками и уже пострадали люди.

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Между собой они выясняют: кто, что и кому принадлежит на рынке. В качестве силы, каждая из двух сторон использует частную охранную структуру.

В данном случае полиция стоит между двумя этими частными охранными структурами и пытается не допустить беспорядков и потасовок.

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Противостояние на рынке "Столичный" происходит с 4 часов утра. Участники конфликта пытались применить петарды, бросали взрывные пакеты, пытались силой открыть двери. Полиции удалось все это пресечь и не допустить драк и потасовок.

"Мы следим, чтобы на рынке не происходило противоправных действий. В результате столкновений между двумя структурами пострадали три сотрудника полиции. Открыто уголовное производство по факту нападения на сотрудников полиции. На данный момент возле рынка спокойно. Нам удалось удержать силовой вариант развития событий", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

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При штурме здания представители частной охранной фирмы использовали даже бронетехнику. Но в полиции уверяют, что это не броневик.

"Данное транспортное средство не является бронетехникой. Это просто переделанный автомобиль и стилизованный под спецтехнику", – разъяснили в полиции Киевской области.

Одно из помещений рынка заблокировано полицией, чтобы там можно было проводить следственные действия. Конфликт вокруг рынка тянется давно. Его уже захватывали неизвестные лица в минувшем месяце. Тогда полиция никого не задерживала, лишь были установлены личности участников конфликта.

"Сейчас, мы пока тоже никого не задержали. Но если люди будут применять силу, то мы будем действовать соответственно. Беспредела мы не допустим! Возле рынка будем дежурить столько, сколько нужно. Чтобы не было физического насилия и повреждения имущества", – заверяют в полиции Киевской области.

Напомним, в Черниговской области двое копов занимались наркоторговлей.

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Кроме того, на Буковине полиция изъяла у дилеров наркосодержащие таблетки почти на полмиллиона гривен.