Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Схватила нож и ударила по туловищу и в шею. В Киеве женщина убила своего мужа

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
7 сентября, 14:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы
Жена убила своего мужа. Фото: коллаж "Сегодня"
Жена убила своего мужа. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве поймали женщину, которая подозревается в умышленном убийстве мужа. Между супругами возник конфликт из-за злоупотребления мужем алкогольными напитками.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В квартире на улице Карбышева во время ссоры жена схватила нож и несколько раз ударила им по туловищу и в шею. От полученных травм 56-летний муж скончался на месте, а женщине за содеянное грозит до 15 лет тюремного заключения.

"Далее женщина вызвала врачей, которые по приезду на место происшествия констатировали смерть мужчины. Во время обыска мы изъяли предполагаемое орудие совершения преступления и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем будут направлены для проведения соответствующих экспертиз", – рассказал начальник Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

Читайте также:

Реклама

Правоохранители задержали 55-летнюю фигурантку в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", – добавил Андрей Пасичник.

В Киеве разыскивают опасных преступников

Это не первое убийство, которое произошло недавно в столице. В Киеве разыскивают мужчин, которые подозреваются в убийстве женщины на столичной Оболони. Прохожие обнаружили на улице потерпевшую с травмой головы.

На улице Приречной местные жители нашли тело женщины без признаков жизни.

"Мы установили личность потерпевшей, это – 37-летняя уроженка Черниговщины, которая приезжала в столицу на подработку. Женщина жила в палатке вблизи водоема, где прохожий и обнаружил ее с травмой головы и без признаков жизни", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

7 сентября 1991. Крымские татары провели пикет на Площади Независимости и в Мариинском парке Киева

Погрузиться в тот день
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2 197 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять