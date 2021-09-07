Схватила нож и ударила по туловищу и в шею. В Киеве женщина убила своего мужа

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы

Жена убила своего мужа. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве поймали женщину, которая подозревается в умышленном убийстве мужа. Между супругами возник конфликт из-за злоупотребления мужем алкогольными напитками.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В квартире на улице Карбышева во время ссоры жена схватила нож и несколько раз ударила им по туловищу и в шею. От полученных травм 56-летний муж скончался на месте, а женщине за содеянное грозит до 15 лет тюремного заключения.

"Далее женщина вызвала врачей, которые по приезду на место происшествия констатировали смерть мужчины. Во время обыска мы изъяли предполагаемое орудие совершения преступления и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем будут направлены для проведения соответствующих экспертиз", – рассказал начальник Днепровского управления полиции Андрей Пасичник.

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Правоохранители задержали 55-летнюю фигурантку в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", – добавил Андрей Пасичник.

В Киеве разыскивают опасных преступников

Это не первое убийство, которое произошло недавно в столице. В Киеве разыскивают мужчин, которые подозреваются в убийстве женщины на столичной Оболони. Прохожие обнаружили на улице потерпевшую с травмой головы.

На улице Приречной местные жители нашли тело женщины без признаков жизни.

"Мы установили личность потерпевшей, это – 37-летняя уроженка Черниговщины, которая приезжала в столицу на подработку. Женщина жила в палатке вблизи водоема, где прохожий и обнаружил ее с травмой головы и без признаков жизни", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

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