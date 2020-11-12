Силой затолкали в машину: в Киеве похитили мужчину на глазах у матери (фото)

Его удерживали в одном из гаражей столицы

В Киеве двое мужчин похитили жителя Троещины, избили его и требовали деньги за освобождение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Пострадавшего удерживали в одном из гаражей, а когда получили от его матери 40 тысяч гривен, заложника отпустили.

"ЧП произошло на улице Мельникова в Деснянском районе столицы. В полицию позвонила киевлянка и сообщила, что неизвестные мужчины посадили ее сына в автомобиль и увезли в гараж, где били и требовали деньги", – рассказал начальник криминальной полиции Деснянского отдела Андрей Табала.

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По словам женщины, после получения денег злоумышленники скрылись на автомобиле иностранной регистрации.

"Мы установили, что злоумышленники с 29-летним потерпевшим договорились о встрече у подъезда его дома. Там мужчины насильно посадили потерпевшего в автомобиль и повезли в направлении Оболонского района. Киевлянина удерживали в одном из гаражей, где угрожали ему ножом, били, отобрали телефон и сняли с банковской карты 1 тыс. 500 гривен", – добавил Табала.

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Ими оказались 24-летний уроженец Херсона и ранее судимый за вымогательство 31-летний уроженец Днепропетровской области. Фигурантов задержали, открыто три уголовных производства.

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Ранее мы писали, что под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей, а после требовали крупный выкуп.

Напомним, ранее в Днепровском районе Киева похитили человека.

Также мы писали, как в Борисполе Киевской области мужчина похитил четырехлетнюю девочку на заправке. Он воспользовался моментом, когда мать малышки отвлеклась, затащил ребенка в автомобиль и уехал.

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