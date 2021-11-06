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"Синий кит" вернулся? В Киеве подросток пытался покончить с собой (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 ноября, 16:13
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Он залез на балкон многоэтажки и охрана уговорила его не прыгать
Подросток хотел прыгнуть с балкона. Фото: коллаж "Сегодня"
Подросток хотел прыгнуть с балкона. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Софиевской Борщаговке 16-летний подросток пытался покончить жизнь самоубийством. Он залез на балкон многоэтажки и охрана уговорила его не прыгать.

Об этом сообщили в Telegram-канале Dtp.kiev.ua

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Детали ЧП

Согласно источнику, 16-летний школьник хотел покончить с собой, прыгнув с балкона третьего этажа.

Первыми на помощь пришли охранники и уговорили парня не прыгать, а затем зацепили его на трос и вытащили с балкона.

Что стало причиной такого поступка парня – пока неизвестно.

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Самые частые причины самоубийств среди подростков

Последнее время в столице участились также попытки самоубийства у подростков.

По информации BBC, основными причинами самоубийств среди несовершеннолетних являются конфликты с родителями, в школе и неразделенная любовь. Кроме того, на такой шаг могут подвигнуть в социальных сетях. Именно "группы смерти" могут заставить ребенка совершить самоубийство.

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