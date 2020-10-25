Скандал с бюллетенями в Броварах: открыто уголовное производство

За нарушение тайны голосования в Украине можно на три года сесть за решетку

По факту инцидента на местных выборах в Броварах, где на бюллетенях были напечатаны номера, повторяющие номера на контрольных талонах, открыли уголовное дело.

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Об этом после случившегося сообщили в пресс-службе Броварского отдела полиции.

Отмечается, что заявление в правоохранительные органы поступило от одного из избирателей – мужчина указал на то, что, сравнив номера на корешке и бюллетене, можно установить, за кого голосовал тот или иной участник выборов.

Фото: facebook.com/zheleznyak.y

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Это является нарушением ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Украины о тайне голосования, за что предусмотрено до 3 лет ограничения либо лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение от один до трех лет.

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Продолжается досудебное расследование.

Стоит отметить, что ранее сайту "Сегодня" в Гражданской сети "ОПОРА" заявили, что, согласно процедуре подсчета голосов, контрольные талоны упаковываются отдельно от бюллетеней и не распаковываются вообще.

Напомним, что Киевская область оказалась в лидерах по совокупному количеству нарушений избирательного законодательства 25 сентября. Всего на местных выборах в этот день было зафиксировано больше 2,4 тысячи нарушений.

По состоянию на 13:00 явка на выборах в Киевской области составила 15,6%.

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