Новый скандал со взорванным домом на Позняках: из "охраняемых" квартир пропали ценности

Пострадавшие жители обнаружили пропажу имущества только на днях и обращаются в полицию

Из аварийных квартир пострадавшего от взрыва дома на Позняках украли деньги и цености. Спасая свои жизни, люди второпях покинули квартиры. И теперь, спустя время, вернулись в якобы охраняемый дом, чтобы забрать накопленное добро. Но оказалось, что мародеры украли ценное имущество.

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Сайт "Сегодня" разбирался в скандальной ситуации и пообщался с пострадавшими.

Что украли

Сразу после взрыва дом охраняли правоохранители, но жители отмечают, что часто замечали, что охраны возле здания нет. А по вечерам в окнах дома видели свет от фонарика. Также они неоднократно просили заварить проход через крышу на 10 этаж.

Жильцы верхних этажей, куда никто не заходил 4 месяца после взрыва, теперь заявляют о пропаже денег, документов и драгоценностей.

"Мы проживали в квартире на 10 этаже 23 года. Там, где находится наша квартира разрушений не было. 13 октября оказалось, что у нас пропали 10 тысяч долларов, которые мы накопили, два наших золотых обручальных кольца и цепочка, которые хранились в спальне. Плюс комплект бирюзы с серебром – колечко, сережки и подвеска. Их тоже нет", – рассказывает сайту "Сегодня" Александра Томарова, проживала с мужем в квартире №234.

Женщина говорит, что уже написала заявление в полицию, хоть и не знает, кто причастен к этой краже. Пострадавшая утверждает, что перед началом осмотра квартир им пообещали, что будет видеосъемка всего процесса, но, увы, ее никто не проводил.

"Тумбочка в спальне, где хранились деньги оказалась пустой. Нас просто обворовали, даже пропали некоторые документы. Нам с мужем по 75 лет, по 50 лет трудового стажа… Супруг перенес тяжелую операцию и ему требуется дорогостоящее лечение", – говорит женщина

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Еще одна жительница дома утверждает, что у них тоже пропали крупные суммы денег и драгоценности.

"У нас пропала крупная сумма денег в долларах и гривнах, а моей маме вернули пустую коробочку, где хранилось золото. Там было папино обручальное кольцо, две пары сережек и цепочка с кулоном. Мы написали заявление в полицию, как только обнаружили пропажу – когда нам выносили вещи", – рассказывает сайту "Сегодня" Татьяна, жительница квартиры на шестом этаже.

Она добавляет, что пока с ней не связывались правоохранители и не известно ведутся ли поиски злоумышленников.

Как сейчас идут работы на аварийном доме

Напомним, ранее людей возмутило, что строители выбрасывали из окон квартир мебель и технику. После того, как фото горы из обломков мебели попало в социальные сети, "работы" прекратили. А в столичной мэрии пояснили, что теперь строители, которые укрепляют здание перед его демонтажем, будут выносить из квартир и отдавать жильцам крупногабаритную технику. Но вместо этого начался хаос.

Люди возмущены, что рабочие бесцеремонно врываются во все квартиры подряд и выносят совсем не то, что их просят люди. Строители должны были вынести документы и ценные вещи из квартир с 5 по 10 этаж, куда никто не заходил четыре месяца, со дня взрыва.

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Людей вызывали на вынос вещей и на каждую квартиру дали по 10 минут, но вместо указанных этажей строители почему-то идут на другие этажи, и в другие квартиры, причем без видеосвязи. Очередности нет, люди нервничают начинаются споры, ругань, нервы.

"Строителей просят: принесите из квартиры позолоченный маникюрный набор, а они выносят оторванную с потолка люстру. Просили принести палатку, а они вместо этого приносят упаковку с наполнителем для кошачьего туалета, а палатку так и не отдали… Им говорят, что там-то лежат в конверте деньги, но связь с ними внезапно теряется и денег никто не находит", – рассказывает сайту "Сегодня" Марина, жительница пострадавшего дома.

Благо людям вернули книги, но пока не всем.

Жильцы говорят, что из-за того, что их не слушали и возникали скандалы. Люди уверены, что можно было все организовать более правильно – поднять люльку и погрузить все вещи из одной квартиры. Отдать их владельцам и приступить к "зачистке" другой.

"В нашем доме проживают обычные люди, которым дороги их вещи, люди там прожили часть своей жизни… Мы сделали ремонт в квартире для родителей, поставили новую мебель. Это очень больно все это потерять", – делиться с нами дочь людей, которые проживали в доме.

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Так выглядела кухня квартиры на 7 этаже

Что говорят в полиции

В полиции Дарницкого района нам сообщили, что к ним поступали сообщение от жителей дома, которые считают, что их вещи выбросили незаконно. Но начали поступать и заявления о пропаже женег и драгоценностей. Правда, пока что зарегистрировано такое одно заявление.

"В полицию обратилась жительница пострадавшего дома. Она заявила, что у нее в квартире исчезли две тысячи гривен. Открыто уголовное производство по статье кража", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.

Что происходило в первые часы взрыва дома на Позняках, смотрите в нашем сюжете:

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