Скандальная застройка на Никольской Слободке. В Киеве жестко избили ветерана войны АТО (фото)

Застройщик пытается начать строительство в прибрежной зоне – местные жители и активисты против

Юрий Юхименко участник войны на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве возле скандальной стройки в Днепровском районе титушки избили ветерана войны на Донбассе. Как сообщают в соцсетях, мужчина был против якобы незаконной стройки на берегу Днепра.

Об этом сообщает активист Олег Симороз в Facebook.

"Только что на незаконном строительстве на Никольско-Слободской, 7-9 в Днепровском районе столицы титушки застройщика жестоко избили местного жителя, добровольца – участника русско-украинской войны Юрия Юхименко", – говорится в сообщении.

Так выглядит ветеран АТО после избиения. Фото: Олег Симороз / Фото: Facebook

По его словам, полиция не вмешивается в конфликт.

"Полиция задержала двух местных жителей и ни одного "титухана", – добавляет он.

Скандальная застройка

В Киеве ранее вспыхнул очередной строительный скандал, связанный со спорной застройкой. Речь идет о Никольской Слободке, где застройщик пытается начать строительство в прибрежной зоне. Это возмутило местных жителей и активистов.

Люди уже выходили несколько раз на митинг против захвата прибрежной территории. На месте пляжа и подходов к нему тут хотят построить высотные дома. Конфликты с застройщиком на улице Никольско-Слободской возникают уже впервые.

По мнению активистов, территории нужно предоставить охранный статус и запретить застройщику заходить сюда со строительной техникой.

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