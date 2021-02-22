Сливал "ДНР" секретные базы данных: в Киеве поймали налоговика (фото)

СБУ задержала в Киеве налоговика, который передавал "ДНР" закрытые базы данных.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, подполковник налоговой полиции Главного оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени "сливал" боевикам персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины, информацию о гособоронзаказе и др.

Правоохранители задержали налоговика по месту жительства после переправки тайного документа.

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Ему сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили и блокировали масштабные поставки промтоваров из так называемой "ЛНР" в Украину. Продукцию стоимостью более 30 млн гривен поставляли транзитом через РФ.

Также мы писали, что Служба безопасности задержала разведчика так называемой "ЛНР". Он принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.

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