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Сломался танк. В Киеве на Крещатике остановилась репетиция парада

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 августа, 17:48
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Еще одно ЧП произошло на проспекте Победы, там закипел двигатель в танке, но проблему решили быстро – залив канистру воды
Появились трудности на репетиции парада в столице. Фото: коллаж "Сегодня"
Появились трудности на репетиции парада в столице. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня в Киеве произошла первая серьезная поломка танка. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на Крещатике остановилась репетиция парада ко Дню независимости.

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Из танка потекла жидкость, которая по запаху напоминала топливо.

Колонна с военной техникой. Фото: "Сегодня"
Колонна с военной техникой. Фото: "Сегодня"

В ГСЧС Киева "Сегодня" рассказали о поломках военной техники во время репетиции парада ко Дню независимости.

"Из танка на Крещатике потекла жидкость, напоминающая топливо. Из-за этого проезд военной техники временно остановлен. Но сотрудников ГСЧС к ликвидации данного происшествия не привлекали. Еще одно ЧП произошло на проспекте Победы, там закипел двигатель в танке. Пожарные оказали помощь в виде канистры воды. Возгорания при этом не было", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Как будут праздновать в столице

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

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А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

  • участников боевых действий на Донбассе;
  • ветеранов;
  • добровольцев;
  • медиков;
  • волонтеров.

В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, что военный парад – далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.

Кроме того, главной изюминкой предстоящего военного парада к 30-летнему юбилею независимости Украины станет пронесение Государственного флага, которое состоится впервые в практике отечественных военных парадов.

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