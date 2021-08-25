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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Слышны взрывы. В спальном районе Киева горит дом (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
25 августа, 22:19
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На место происшествия выехали спасатели. Огонь быстро распространяется
Срочная новость
Срочная новость / Фото: Сегодня

В Киеве на Позняках на улице Григоренко, 12 А вспыхнул частный жилой дом. Площадь пожара составляет 100 "квадратов".

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Об этом "Сегодня" сообщили в ГСЧС.

"Что касается взрывов, о которых сообщают в соцсетях, не исключено, что могут взрываться, например, газовые баллоны",- рассказали нам в столичном управлении ГСЧС.

Спасатели ГСЧС уже на месте.

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Сводка по пожарам в Украине за сутки

По состоянию на 7 утра 25 августа, в стране в течение суток зафиксировано 325 случаев пожаров, из них:

  • жилой сектор – 65;
  • производственная сфера – 10;
  • транспорт – 8;
  • другие – 242.

Ранее мы сообщали, что под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах АТБ.

Также напомним, на Позняках у ТЦ "Пирамида" вспыхнул пожар – в небо поднялся столб черного дыма.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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