Українська
$ 27,97
33,93
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Смерть девушки в столичном парке: подробности (видео)

16 февраля, 21:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В полиции до сих пор выясняют, кто она и откуда

В столичном парке сегодня обнаружили тело молодой девушки. Нашла ее муниципальная охрана. О причине смерти на месте узнавала корреспондент "Сегодня" Дарья Добровольская.

Реклама

О страшной находке сейчас в парке ничто не напоминает. Если внимательно посмотреть на фотографии, жертва лежит на утоптанном снегу. Одета довольно тепло и опрятно. Впрочем, куртка расстегнута, на одной руке нет перчатки. Рядом нет сумки, карманы брюк вывернуты наружу.

Видео: Сегодня

Как сообщили в полиции, на вид девушке 20 лет, кто она – до сих пор выясняют. Признаков того, что это было убийство, следователи не имеют. Причину смерти сейчас устанавливают.

Сегодняшнюю трагедию живо обсуждают в соцсетях, ведь случай не единичный, буквально боятся ходить по парку. Ведь кто-то этим путем идет на работу, а кто-то гуляет с детьми и собаками.

Стоит отметить, что мертвецов в парке Партизанской славы на самом деле находят чуть ли не ежегодно. Буквально месяц назад нашли тело обнаженного мужчины, его вещи были разбросаны вокруг. А два года назад мертвую девушку 25 лет. Что повлекло их смерть, в полиции согласились рассказать только после письменного обращения.

В тренде
Скандальная профессор Бильченко: "Будут меня увольнять или убивать, как Бузину"
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Киеве на автобусной остановке обнаружили труп мужчины. В полиции рассказали, что гражданину стало плохо. Свидетели вызвали на место скорую помощь. Увы, до приезда медиков мужчина умер. Медики уже констатировали смерть.

Также напомним, в Днепре в квартире нашли тела трех парней. Соседи сообщили полицейским о трупном запахе. Во время поверхностного осмотра копы не обнаружили следов насильственной смерти.

Смотрите видео – парень похвастался трупом бабушки на свидании в Киеве:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

труп парк полиция девушка Муниципальная охрана Полиция Киева

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-Заспе
Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-ЗаспеУкраина
На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков
На Печерске в Киеве спецназ полиции пресек сборище десятков "титушек" (фото)Происшествия
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)
В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)Происшествия
Возле метро
Возле метро "Черниговская" едва не замерз насмерть гражданин ШвейцарииПроисшествия
Забыл опустить кузов: в Киеве самосвал повис на путепроводе (видео)
Забыл опустить кузов: в Киеве самосвал повис на путепроводе (видео)Происшествия
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)
Депутат Киевсовета ударил комика за мат во время стендапа (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять