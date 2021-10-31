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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Смерть семьи под Киевом: супругов и их дочь нашли мертвыми в квартире – что случилось (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
31 октября, 06:39
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Женщина не могла дозвониться своим родственникам и вызвала полицию

Супругов и их дочь нашли мертвыми в квартире в Броварах. О том, что произошло непоправимое, выяснилось, когда тревогу забила родственница, потому что не могла с ними связаться. В чем причина жуткой трагедии – с места событий вернулся корреспондент "Сегодня" Владислав Топливода.

Пригород Киева. Обычная двухэтажка в жилом районе Броваров. Ее жители не могут оправиться после того, что здесь произошло.

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Женщина не могла дозвониться своим родственникам и вызвала полицию. Правоохранители зашли в дом и нашли мертвыми целую семью. Соседи говорят, они не могут поверить в произошедшее. Еще накануне мужчину видели в живых.

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Подозревать, что что-то произошло начали, когда 26-летнюю соседку пришли искать коллеги.

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"Ко мне постучали утром, часов в 11, какая-то девочка. Я открыла дверь. Она говорит – вы не видели Насти? Она сегодня не вышла на работу", – рассказывает соседка.

Позже увидели на улице сестру погибшей вместе со стражами порядка. Она как раз приехала проверить, все ли с родственниками хорошо.

Запаха газа, говорят свидетели – не чувствовали. Сегодня же утром – возле дома работает газовая служба. Основная версия трагедии – отравление угарным газом. Но газовщики информации не комментируют. Жители дома говорят, приборы у них уже давно не проверяли.

Что говорят в полиции

В полиции причиной трагедии назвали – неисправность газовой колонки, которую люди вроде бы установили
самовольно.

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"Самовольно установили обогреватель газовый, который не согласовывали ни с газовой службой, ни с другими службами и вообще там не было техники безопасности. Нет признаков насильственной смерти и фактически предварительно семья погибла от удушения угарным газом", – говорит начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Правоохранители уже начали уголовное производство и сейчас выясняют, кто именно установил газовые приборы без разрешительных документов.

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