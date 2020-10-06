Смерть женщины у стоматолога в Киеве: врачу сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла пациентка. Медику грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Правоохранители рассказали, что врач ввел пациентке анестезию, после чего ей стало плохо. Мужчина не предоставил женщине необходимую экстренную помощь, и та умерла.

Как известно, инцидент случился еще два года назад в стоматологическом центре на улице Воздвиженской. Стоматолог объяснил, что сделал три инъекции препарата для местной анестезии. Однако через некоторое время пациентка потеряла сознание и у нее начались судороги.

Полиция установила, что вместо введения необходимых препаратов врач начал проводить сердечно-легочную реанимацию и искусственное дыхание. Однако и эти манипуляции были с нарушением протокола.

Медики скорой помощи начали оказывать необходимую помощь только через 30 минут после возникновения угрожающего состояния. Это было слишком поздно.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве на приеме у врача умер маленький мальчик.

Также "Сегодня" сообщали, как в Голосеевском консультационно-диагностическом центре в очереди на обследование желудочно-кишечного тракта умер 47-летний мужчина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться