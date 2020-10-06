Смерть женщины у стоматолога в Киеве: врачу сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении стоматологу, в результате действий которого погибла пациентка. Медику грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.
Правоохранители рассказали, что врач ввел пациентке анестезию, после чего ей стало плохо. Мужчина не предоставил женщине необходимую экстренную помощь, и та умерла.
Как известно, инцидент случился еще два года назад в стоматологическом центре на улице Воздвиженской. Стоматолог объяснил, что сделал три инъекции препарата для местной анестезии. Однако через некоторое время пациентка потеряла сознание и у нее начались судороги.
Полиция установила, что вместо введения необходимых препаратов врач начал проводить сердечно-легочную реанимацию и искусственное дыхание. Однако и эти манипуляции были с нарушением протокола.
Медики скорой помощи начали оказывать необходимую помощь только через 30 минут после возникновения угрожающего состояния. Это было слишком поздно.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве на приеме у врача умер маленький мальчик.
Также "Сегодня" сообщали, как в Голосеевском консультационно-диагностическом центре в очереди на обследование желудочно-кишечного тракта умер 47-летний мужчина.
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