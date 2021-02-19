Смертельная драка в центре Киева: водитель двумя ударами убил пешехода (видео 18+)

Инцидент произошел на улице Городецкого около 15:00

В центре Киева – на улице Городецкого – произошел вопиющий случай. Там в пятницу, 19 февраля, водитель автомобиля не пропустил пешеходов, переходивших дорогу, а затем двумя ударами лишил жизни одного из них.

Как сообщает заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook, водитель легковушки Hyundai в 14:48 в ходе внезапно возникшей ссоры причинил телесные повреждения, повлекшие смерть пешехода.

Чтобы вычислить его, разослать ориентировку и задержать полицейскими понадобилось около часа. В 15:58 злоумышленник был задержан и теперь ему придется своей свободой отвечать за гибель человека.

На опубликованном видео видно, что пешеход подходит к автомобилю и высказывает свое недовольство водителю. Последний выходит из авто и наносит несколько ударов мужчине, после чего тот падает замертво.

Внимание, на видео присутствуют сцены насилия и жестокости (18+):

Напомним, это не первый случай драки на дороге. Так, на мосту метро в Киеве конфликт водителей на дороге закончился дракой.

Также сообщалось, что нацгвардейцы устроили массовую "драку" в центре Киева.

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