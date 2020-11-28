Смертельное ДТП в Киеве: пытался перебежать на красный свет

В Киеве вечером в субботу, 28 ноября, на мосту возле станции метро "Берестейская" автомобиль BMW сбил насмерть 26-летнего мужчину.
Об этом сообщает "Еспресо".
Прибывшие на место медики пытались спасти пострадавшего, однако он умер в карете скорой помощи.
По словам водителя, пешеход перебегал дорогу по диагонали в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора, поэтому он не заметил его.
На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, на улице Жилянской в Киеве микроавтобус Mercedes, протаранив защитное ограждение, вылетел на трамвайные пути и перевернулся, парализовав движение.
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