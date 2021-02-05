Смертельное ДТП на Броварском проспекте: легковушка протаранила микроавтобус

На полном ходу Honda Civic в лоб врезалась в Renault Trafic

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на Броварском проспекте произошло смертельное ДТП. Там водитель автомобиля Honda Civic врезался в микроавтобус Renault Trafic и погиб на месте, его пассажиру оказывают помощь.

Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает паблик dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

На место происшествия прибыли копы, медики и спасатели.

Напомним, Броварской проспект довольно часто становится местом аварий и смертельных ДТП. Так, в июле-2020 на проспекте произошло тройное ДТП, там столкнулись грузовик, внедорожник и легковой автомобиль – были пострадавшие.

Также сообщалось, что бабушка переходила восемь полос на Броварском проспекте. Chevrolet экстренно затормозил, в него врезался Mercedes-Benz. Бабушка пошла дальше, прямо под колеса Nissan. От сильнейшего удара тело отбросило метров на 20, разлетелись в стороны сапоги, шапка и пакет с мясом, который несла старушка. Смерть наступила мгновенно.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться