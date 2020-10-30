Смертельное ДТП на Крещатике: видео момента столкновения

В столице правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Крещатике. Видео момента аварии сняли камеры наблюдения.

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Соответствующую запись опубликовала пресс-служба патрульной полиции Киева.

На видео видно, как водитель иномарки на скорости проехался по тротуару и вскоре въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. После этого авто отбросило на проезжую часть. Там иномарка протаранила не менее четырех авто и остановилась.

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Ранее мы писали, что в результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько – получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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