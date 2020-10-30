Українська
$ 28,44
33,3
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Смертельное ДТП на Крещатике: видео момента столкновения

30 октября, 17:09

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Авто на скорости врезалось в толпу людей

В столице правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на Крещатике. Видео момента аварии сняли камеры наблюдения.

Реклама

Соответствующую запись опубликовала пресс-служба патрульной полиции Киева.

На видео видно, как водитель иномарки на скорости проехался по тротуару и вскоре въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. После этого авто отбросило на проезжую часть. Там иномарка протаранила не менее четырех авто и остановилась.

В тренде
В Киеве двое детей потерялись в лесу

Ранее мы писали, что в результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько – получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП Крещатик погибшие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Чемодан, вокзал, Ростов. Слава Украине!": здание КСУ затянуло дымом, слышны хлопки (фото, видео)Происшествия
Взрыв на канализационном коллекторе в Киеве: есть пострадавшие (видео)
Взрыв на канализационном коллекторе в Киеве: есть пострадавшие (видео)Происшествия
В киевской больнице пациент напал на врача (фото)
В киевской больнице пациент напал на врача (фото)Происшествия
В Киеве от коронавируса умерла активистка Нацкорпуса
В Киеве от коронавируса умерла активистка НацкорпусаПроисшествия
Под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей: требовали крупный выкуп
Под Киевом похитили дочь блогера и телеведущей: требовали крупный выкупПроисшествия
На большой скорости по проезжей части: в Киеве сняли горе-мать с двумя детьми на самокате
На большой скорости по проезжей части: в Киеве сняли горе-мать с двумя детьми на самокатеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять