Смертельное ДТП на остановке в Киеве: таксист плакал, когда его взяли под стражу

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу водителя такси, который накануне въехал в остановку общественного транспорта и сбил насмерть двух человек.

Об этом сообщает Громадське.

Так, прокурор просил взять подозреваемого под стражу, отмечая, что Ломакин не имеет прочных социальных связей, а также пять раз в течение года привлекался к админправонарушений

Как известно, судья удовлетворила ходатайство об избрании меры пресечения.

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"Ходатайство о применении меры пресечения к подозреваемому ... Ломакина удовлетворить. Применить к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей ..." , – зачитала судья решение.

В свою очередь, адвокат просил отпустить подозреваемого под домашний арест, указывая на то, что он – сирота, искренне раскаивается в содеянном и готов помогать пострадавшим.

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Так, сам подозреваемый, Дмитрий Ломакин, заплакал в зале суда и объяснил, что пытался перестроиться с четвертого ряда к первому и не заметил припаркованный автомобиль. Он признал свою вину и сказал, что очень жалеет, что вызвал смерть двух людей.

/ Фото: Громадське телебачення

Напомним, на Кольцевой дороге в столице водитель такси въехал в остановку, на которой находилась толпа людей. Двое пострадавших погибли, а двое госпитализированы.

Также мы писали, что из-за смертельное ДТП в Киеве на окружной дороге замглавы МВД Антон Геращенко призвал народных депутатов срочно принять закон, который контролирует деятельность такси.

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