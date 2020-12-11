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Смертельное ДТП на Русановке: автомобиль не справился с управлением (видео)

11 декабря, 09:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте работает спасательная служба

В Киеве 11 декабря на улице Энтузиастов произошло ДТП.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

"На Русановке автомобиль вылетел с дороги", – говорится в сообщении.

На месте работают полиция, скорая и спасатели.

По предварительной информации, один человек погиб.

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Ранее мы писали, что в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.

Напомним, недавно в столице на улице Олексы Тихого произошло смертельное ДТП.

Видео: Сегодня

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Киев авария ДТП русановка Полиция Киева

Источник: Сегодня

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