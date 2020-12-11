Смертельное ДТП на Русановке: автомобиль не справился с управлением (видео)

В Киеве 11 декабря на улице Энтузиастов произошло ДТП.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
"На Русановке автомобиль вылетел с дороги", – говорится в сообщении.
На месте работают полиция, скорая и спасатели.
По предварительной информации, один человек погиб.
Ранее мы писали, что в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.
Напомним, недавно в столице на улице Олексы Тихого произошло смертельное ДТП.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк