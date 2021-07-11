Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: погибла женщина, ее дочь госпитализировали

Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция
В воскресенье, 11 июля, на трассе Киев – Одесса авто Hyundai Elantra влетело в металлическое ограждение, установленное вдоль обочины дороги. От полученных травм на месте погибла 48-летняя женщина-водитель.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Авария произошла недалеко от поселка Желепово. В авто также были 28-летняя дочь погибшей и ее друг. Женщина сломала руку, а парень не пострадал.
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Сейчас выясняются все детали произошедшего.
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А в Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Копы пытаются установить местонахождение подозреваемого.
Также напомним, на трассе Одесса – Рени под колеса авто попали две женщины с ребенком.
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