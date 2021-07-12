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Смертельное ДТП на трассе в Киевской области: машина с детьми в багажнике перевернулась на крышу (фото)

12 июля 2021 13:15

Игорь Серов , Ольга Кравченко

Шестеро человек получили тяжелые травмы и сейчас госпитализированы – у них политравмы и черепно-мозговые

В этот автомобиль умудрились набиться 16 пассажиров. Фото: Нацполиция области/Facebook

В этот автомобиль умудрились набиться 16 пассажиров. Фото: Нацполиция области/Facebook

Вчера на автодороге Мартусовка-Процив в Бориспольском районе 33-летний водитель не справился с управлением автомобиля Vоlkswagen-Golf. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в полиции, он совершил выезд на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу.

"На самом деле в авто было не 13 человек, а 16, – рассказала нам спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова. – Шестеро человек получили тяжелые травмы и сейчас госпитализированы, у них политравмы и черепно-мозговые. Также стало известно, что погибли водитель и его пасынок. В целом, в багажнике авто сидели семеро детей, на их родителей составлены протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Один ребенок находится в реанимации".

Место аварии. Фото: коллаж "Сегодня"
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Место аварии. Фото: коллаж "Сегодня"

По предварительной информации известно, что водитель свернул на гравий, после чего автомобиль перевернулся на крышу.

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По данному факту следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на площадку временного содержания. В отношении родителей будут составлены административные материалы. Следствие продолжается.

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А в Херсоне пьяный патрульный сбил подростка на переходе и скрылся. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Копы пытаются установить местонахождение подозреваемого.

Также напомним, на трассе Одесса – Рени под колеса авто попали две женщины с ребенком.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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