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Смертельное ДТП под Киевом: фура столкнулась с двумя авто (видео)

2 декабря, 12:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В районе трассы между селами Рогозов и Старое ограничен проезд

На объездной дороге в районе Борисполя 2 декабря произошло трагическое ДТП.

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Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Telegram.

Так, там столкнулись фура и два автомобиля.

"На трассе Н-08 Борисполь-Днепр произошла авария. Водитель Kia пошел на обгон фуры и не среагировал на дорожную обстановку. В итоге, столкнулись фура, Kia и Volkswagen. Последний залетел под фуру", – говорится в сообщении.

В районе трассы между селами Рогозов и Старое ограничен проезд.

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По предварительной информации, двое человек в Volkswagen погибли.

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Выговского водитель Daewoo въехал в несколько автомобилей. В результате ДТП пострадали несколько человек, среди которых – дети.

Смотрите сюжет – пять человек погибли в ДТП на Закарпатье:

Видео: Сегодня

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Киев авария ДТП Борисполь фура

Источник: Сегодня

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