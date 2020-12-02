Смертельное ДТП под Киевом: фура столкнулась с двумя авто (видео)

На объездной дороге в районе Борисполя 2 декабря произошло трагическое ДТП.
Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Telegram.
Так, там столкнулись фура и два автомобиля.
"На трассе Н-08 Борисполь-Днепр произошла авария. Водитель Kia пошел на обгон фуры и не среагировал на дорожную обстановку. В итоге, столкнулись фура, Kia и Volkswagen. Последний залетел под фуру", – говорится в сообщении.
В районе трассы между селами Рогозов и Старое ограничен проезд.
По предварительной информации, двое человек в Volkswagen погибли.
Ранее мы писали, что в Киеве на улице Выговского водитель Daewoo въехал в несколько автомобилей. В результате ДТП пострадали несколько человек, среди которых – дети.
Смотрите сюжет – пять человек погибли в ДТП на Закарпатье:
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