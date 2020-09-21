Страшное ДТП под Киевом: погибла мать с дочерью

Погибли 41-летняя женщина и ее 16-летняя дочь

В Киевской области, на трассе Владиславка – Карапыши в Мироновском районе, погибли две женщины.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, водитель Chery Amulet не справился с управлением и выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.

На месте происшествия погибла 41-летняя пассажирка, а ее 16-летняя дочь скончалась в карете скорой помощи. Водитель машины попал в реанимацию.

Копы открыли уголовное производство по факту этого ДТП. На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики.

Напомним, ранее в Запорожье произошло смертельное ДТП – в машине сгорели три студента. Автомобиль от столкновения с другой иномаркой на большой скорости въехал в столб рекламного щита и от удара загорелся. Внутри находились шесть человек – трое погибли и еще столько же попали в больницу.

Видео: Telegram/its_zp

Также мы писали, что в Одесской области легковушка врезалась в стену тоннеля. А в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики. Погибли два человека, еще одному чудом удалось избежать гибели.

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