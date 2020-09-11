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Смертельное ДТП под Киевом: появились новые подробности и фото

11 сентября, 10:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы уже открыли уголовное производство

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей под Киевом, в котором погибли пять человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в результате аварии пострадали 20 человек. Их с различными телесными повреждениями доставили в больницу.

Также стало известно, что авария произошла около трех часов ночи на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе.

По предварительным данным, 21-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом, двигаясь в правой полосе движения в сторону столицы, столкнулся с фургоном Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. После столкновения DAF выехал на встречную полосу и врезался в автомобили "ВАЗ" и Mercedes-Benz Sprinter, которые двигались в правой полосе движения в сторону Харькова.

В результате ДТП два пассажира "ВАЗа", водитель и два пассажира маршрутного такси погибли. В больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили водителя легковушки и 19 пассажиров автомобиля Mercedes.

По данному факту открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель буса устроил масштабное ДТП. По предварительной информации, водитель микроавтобуса ехал на большой скорости.

Также напомним, в Киеве пьяный участник ДТП пытался прикинуться свидетелем.

ДТП с мопедом и автомобилем в Киеве

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Киев авария ДТП полиция погибшие трасса пострадавшие
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