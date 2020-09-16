Смертельное ДТП с мотоциклом в Киеве попало на видео

Погибшему водителю транспортного средства было 23 года

Момент смертельной аварии с участием мотоцикла на проспекте Любомира Гузара попал на видео.

Соответствующее видео опубликовал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Жизнь человеческая висит на тонком, очень тонком волоске. И часто люди так небрежно относятся к сохранению жизни. Своей и других людей. На этом видео показан момент, когда из-за неосторожности пешехода, внезапно вышедшего на дорогу, за одно мгновение разорвались три таких вот тонких волоска жизни – самого пешехода, мотоциклиста и пассажира мотоцикла", – написал Геращенко.

Видео: Facebook/Антон Геращенко

Он отметил, что мотоциклисту было 23 года, а его пассажиру – 21.

Напомним, авария произошла вечером 15 сентября. Все трое участников ДТП погибли. Следователи уже открыли уголовное производство по данному факту.

Ранее мы сообщали, что 11 сентября на автодороге Киев – Харьков – Довжанский столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. В результате ДТП погибли пять человек, еще 14 получили травмы.

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