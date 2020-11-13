Смертельное ДТП с такси в Киеве: новые подробности очевидцев аварии

Стали известны новые подробности смертельной аварии, которая произошла в Киеве утром в пятницу, 13 ноября.

Реклама

Одна из очевидцев, Татьяна Орлик, в своем комментарии "Сегодня" сообщила, как все произошло.

"Я ехала в 716 маршрутке желтой, Uber выехал прямо перед нами. Мы резко затормозили, водитель и впереди мужчины кричали "людей сбили", я думала, что это мы кого-то сбили. Был хлопок, и как банка разбилась. Не было скрежета тормозов. Uber въехал на остановку, в угол киоска зажал своей машиной мужчину, видно было что он жив, девушка висела переломана между машиной и киоском на правой фаре. Мужчина лежал на спине ближе к бровке в крови, женщина в красной куртке чуть дальше. Это все было в пять секунд. Это очень страшно видеть...мои глубокие соболезнования родным и близким...", – написала Татьяна.

В пресс-службе киевского главка полиции нам сообщили, что по состоянию на 12:00 часов водителю, который сбил людей на остановке, еще не предъявлено подозрение.

"Его сейчас допрашивают", – уточнили полицейские.

Реклама

Напомним, сегодня утром на Кольцевой дороге в столице водитель такси въехал в остановку, на которой находилась толпа людей. Двое пострадавших погибли, а двоих госпитализировали.

Замглавы МВД Антон Геращенко призвал народных депутатов срочно принять закон, контролирующий деятельность такси.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама