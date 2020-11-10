Смертельное ДТП в Киеве: погибла женщина (фото)

В Киеве на улице Богатырской водитель легковушки не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Так, 26-летний водитель автомобиля "Шевроле" не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая скончалась на месте.

"Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в медицинском учреждении", – говорится в сообщении ведомства.

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По данному факту начато производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

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