Смертельное ДТП в Соломенском районе: полиция рассказала подробности (фото)

В Киеве на улице Олексы Тихого произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.
"Водитель автомобиля "Равон", который двигался в направлении Чоколовского бульвара, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии 37-летний водитель и 31-летняя пассажирка погибли на месте", – говорится в сообщении.
По данному факту следователи начали досудебное расследование за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Ранее мы писали, что в Харькове на улице Сумской автомобиль патрульных столкнулся с легковушкой Honda.
Также напомним, в Одессе автомобиль патрульных попал в масштабное ДТП. Полицейский Toyota Prius протаранил микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды. Машины не разминулись на перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина.
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