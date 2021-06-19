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Смертельное селфи. Под Киевом подросток решил удивить девушку и лег под поезд (фото)

19 июня 2021 11:30

Александр Марущак , Виктория Барановская

13-летний мальчик ради оригинального селфи оказался под электропоездом – ребенок получил травмы несовместимые с жизнью

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Ирпене произошел дикий случай – ради селфи 13-летний мальчик добровольно лег под электричку "Киев – Буча", чтобы сделать классные кадры и произвести впечатление на подругу. Увы, вместо этого ребенок погиб на месте.

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"13-летний подросток забрался на железнодорожный мост в Ирпене, чтобы сделать фото. Заметив электропоезд, несовершеннолетний лег между рельсов. От полученных телесных повреждений парень погиб на месте", – сообщают "Сегодня" в полиции Киевской области.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Фото: Патрульная полиция Киевской области

Оказывается, на железнодорожном мосту парень был не сам.

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"Установлено, что мальчик пришел на мост со своей подружкой, которой 14 лет. Они там делали селфи. После этого мальчик решил сделать классный кадр, когда едет поезд, а он на его фоне. Он хотел произвести впечатление на девушку. Увы, все закончилось печально", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

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Снимала ли подруга момент, когда мальчик лег между рельсов, сейчас устанавливают правоохранители. Назначено проведение ряда экспертиз.

"Сейчас все детали устанавливают следователи. Точно известно, что мальчик был на мосту не один. Следствие продолжается. Полиция выясняет все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии. Мы обращаемся к молодым людям: не пытайтесь ради ярких кадров повторять сцены из блокбастеров, ведь последствия могут быть трагическими", – отмечают в полиции Киевской области.

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Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Ранее мы сообщали, что в Ирпене (Киевская область) 14-летний парень попал в реанимацию после неудачного селфи на железнодорожном мосту.

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