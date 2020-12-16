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Смертельный пожар в Киеве: появились новые подробности

16 декабря, 08:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы выясняют причину возгорания

В Святошинском районе Киева спасатели ликвидировали пожар в административном здании. Ранее сообщалось о двух погибших, но выяснилось, что пострадал еще один человек. После спасения его передали работникам скорой помощи.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, информация о пожаре на проспекте Академика Палладина 46/2 поступила спасателям 15 декабря в 22:11. Возгорание произошло на 2 этаже двухэтажного административного здания.

"Тушение пожара осложнялось отсутствием водоисточников на территории объекта, поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды. Пожар на площади 70 м кв. был локализован в 23:20 и ликвидирован в 23:29", – говорится в сообщении.

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На месте происшествия работали 6 единиц техники, 25 человек личного состава и Штаб ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

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Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове во время тушения пожара в жилом 9-тиэтажном доме спасатели обнаружили тела двух погибших.

Также напомним, на месте пожара в полтавском кинотеатре обнаружили труп. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

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Киев спасатели пожар ГСЧС
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