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Снес отбойник и вылетел в кювет: в Киеве в ДТП погиб парень

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 09:08
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Mini Cooper по непонятным причинам не справился с управлением
В Киеве произошло смертельное ДТП
В Киеве произошло смертельное ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 1 октября в Киеве на выезде с ул. Оноре де Бальзака до проспекта Романа Шухевича Mini Cooper врезался в бордюрный камень, снес отбойник, а затем вылетел в кювет.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook.

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Автомобиль несколько раз перевернулся и в конце остановился в лесополосе.

Проезжающие водители, которые увидели ДТП, побежали на помощь, вытащили парня и перетащили к обочине дороги, чтобы вызвать скорую помощь. Но медики "скорой", которые приехали на вызов, констатировали смерть мужчины.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.

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Напомним, что под Киевом произошло тройное ДТП – микроавтобус протаранил патрульное авто, которое стояло на обочине. Травмы получили четыре человека, в их числе двое полицейских, которые как раз выходили из машины.

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