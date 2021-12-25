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Снова "минирование"? В Киеве срочно эвакуируют людей из торгового центра

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
25 декабря, 13:05
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Сейчас прибыли кареты скорой и пожарные
В Киеве из ТЦ эвакуируют людей. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве из ТЦ эвакуируют людей. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 25 декабря, в Киеве сообщили о минировании торгового центра River Mall. Сейчас из здания эвакуируют людей.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичный Киев".

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Что известно?

В ТЦ River Mall начали эвакуацию людей из-за того, что сообщили о минировании здания.

Сейчас в торговый центр прибыли кареты скорой и пожарные.

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В ТЦ Киева эвакуируют людей. Фото: Типичный Киев

В Бердянске подросток "минировал" школы вместе с российским хакером

В Бердянске полиция разоблачила подростка, который в сговоре с российским хакером несколько дней "минировал" учебные заведения города.

Как стало известно, ученик девятого класса одной из местных школ из-за безответной любви пытался отомстить своему сопернику. С этой целью он воспользовался услугами своего виртуального друга, хакера из РФ. Именно от его имени направлялись сообщения о минировании в администрацию школ.

В результате полиция установила личность псевдоминера учебных заведений Бердянска. Кроме того, 15-летний школьник требовал заплатить ему 100 тысяч гривен в обмен на несовершение взрывов.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.

Сейчас решается вопрос привлечения подростка и его родителей к ответственности. Также проверяется факт причастности гражданина РФ к совершению других подобных преступлений на территории региона.

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