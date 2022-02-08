Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Снова прорвало трубу? На дороге в Киеве авто "ушло" под землю (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 16:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Работы по ликвидации ЧП продолжались около 2 часов
В столице спасали автомобиль. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице спасали автомобиль. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 8 февраля, в Киеве на улице Миропольской автомобиль провалился и застрял в яме. В результате машину эвакуировали.

Об этом сообщили в "Киевской службе спасения".

Реклама

Подробности

Как выяснилось, на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе столицы из-за вероятного прорыва магистрали машина передним и задним левыми колесами провалилась и застряла в яме.

Задействовав пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

Работы по ликвидации ЧП продолжались около 2 часов. Были привлечены 5 спасателей "Киевской службы спасения" и 1 единица техники.

Реклама

В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
В Киеве застрял автомобиль в яме. Фото: Facebook/Киевская служба спасения
1/7

В Киеве в яме посреди дороги застрял грузовик с песком

В Киеве КрАЗ, груженный песком, застрял в яме на проспекте Правды.

"На проспекте Правды грузовик с песком застрял в текстурах. Автодорога", - говорится в сообщении.

Реклама

В столице застрял грузовик. Фото: "Киев оперативный"

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Одессе мужчина повесился на баскетбольном кольце возле школы. Мы узнали вероятную причину Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Играл "в шашки": в Киеве блогер устроил ДТП на оживленной дороге (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве избили советника генпрокурора – детали Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

18 404

заболело за неделю в Киeвe

+40%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять