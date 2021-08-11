Софийскую площадь уже сутки чистят после гонок. Смогут ли все отмыть – фото

Спортивные авто не только загрязнили, но и повредили плитку на площади, которая не ремонтировалась много лет

Работники клининговой службы пытаются отмыть следы от шин. Коллаж "Сегодня"

В Киеве почти сутки отмывают брусчатку на Софийской площади после вчерашнего дрифта гоночных машин. Большую часть территории уже отмыли, но повреждена сама брусчатка.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

В частной компании, которая организовала съемки, уже извинились и признали ошибку. Они и наняли клининговую службу для уборки площади.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

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Сотрудники Национального заповедника "София Киевская" говорят, что работа займет около трех дней. А вот сами уборщики не дают прогнозов, мол, все зависит от техники и уровня загрязнения.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Тем временем правоохранители уже изъяли два авто, которые участвовали в съемках. Также оценили убытки от дрифта – около 50 000 гривен.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Что произошло?

Утром 10 августа на Софийской площади устроили гонки два спортивных автомобиля. Рев моторов было слышно во всех близлежащих кварталах. В итоге половина Софийской площади стала черная от следов колес.

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В полиции Киева сообщили сайту "Сегодня", что там снимали клип на День Независимости. Однако потом оказалось, что это была съемка рекламы частной компании.

Разрешение на проведение дрифта не давал никто. Министр культуры Александр Ткаченко подчеркнул, что не может представить, чтобы кто-то в мире позволил себе устраивать такой дрифт в подтвержденной буферной зоне ЮНЕСКО.

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