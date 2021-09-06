Сотни детей отравились в киевской гимназии? Что произошло на самом деле

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что почти две сотни детей отравились в одной из гимназий Киева. В государственном учреждении Киевский городской центр контроля и профилактики болезней сайту "Сегодня" сообщили, что на данный момент им поступило только три сообщения о заболевании учеников гимназии.
Детям стало плохо после уроков – тошнота и температура, а позже появилась диарея и рвота.
"На данный момент установлено диагноз у троих учеников гимназии – ротовирус, ентеровирус, норовирус. Об этом мы проинформировали Госпродпотребслужбу Киева еще в пятницу. Проводиться эпидрасследование", – рассказали в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.
Там отмечают, что состояние детей точно не тяжелое.
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В Госпродпотребслужбе Киева также утверждают, что речь идет о трех заболевших учениках гимназии. Информацию о 200 заболевших там не подтверждают.
Острые кишечные инфекции
Кишечные инфекции – это целая группа заразных болезней, которые в первую очередь поражают пищеварительный тракт.
Всего болезней в этой группе насчитывается более 30 видов. Наименее опасное из них – пищевое отравление, а самые опасные – холера, брюшной тиф, ботулизм, сальмонеллез, бруцеллез, дизентерия и др.
Основные возбудители КИ: бактерии (брюшной тиф, сальмонеллез, холера и т. д.), их токсины (ботулизм), а также вирусы (энтеровирус, ротавирус) и т. д.
В организм человека возбудители КИ попадают через ротовую полость вместе с пищей, водой или из-за грязных рук. Например, дизентерия может начаться, если выпить не кипяченное (парное) молоко или употребить в пищу сделанную из него простоквашу, творог или сметану. Кишечная палочка может попасть в организм человека при употреблении в пищу некачественного кефира или йогурта.
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