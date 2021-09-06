Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Сотни детей отравились в киевской гимназии? Что произошло на самом деле

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 сентября, 13:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Детям стало плохо после уроков – тошнота и температура, а позже появилась диарея и рвота
Поступила информация о заболевании учеников в гимназии. Фото: коллаж "Сегодня"
Поступила информация о заболевании учеников в гимназии. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что почти две сотни детей отравились в одной из гимназий Киева. В государственном учреждении Киевский городской центр контроля и профилактики болезней сайту "Сегодня" сообщили, что на данный момент им поступило только три сообщения о заболевании учеников гимназии.

Реклама

Детям стало плохо после уроков – тошнота и температура, а позже появилась диарея и рвота.

"На данный момент установлено диагноз у троих учеников гимназии – ротовирус, ентеровирус, норовирус. Об этом мы проинформировали Госпродпотребслужбу Киева еще в пятницу. Проводиться эпидрасследование", – рассказали в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.

Там отмечают, что состояние детей точно не тяжелое.

Читайте также:

В Госпродпотребслужбе Киева также утверждают, что речь идет о трех заболевших учениках гимназии. Информацию о 200 заболевших там не подтверждают.

Острые кишечные инфекции

Реклама

Кишечные инфекции – это целая группа заразных болезней, которые в первую очередь поражают пищеварительный тракт.

Всего болезней в этой группе насчитывается более 30 видов. Наименее опасное из них – пищевое отравление, а самые опасные – холера, брюшной тиф, ботулизм, сальмонеллез, бруцеллез, дизентерия и др.

Основные возбудители КИ: бактерии (брюшной тиф, сальмонеллез, холера и т. д.), их токсины (ботулизм), а также вирусы (энтеровирус, ротавирус) и т. д.

В организм человека возбудители КИ попадают через ротовую полость вместе с пищей, водой или из-за грязных рук. Например, дизентерия может начаться, если выпить не кипяченное (парное) молоко или употребить в пищу сделанную из него простоквашу, творог или сметану. Кишечная палочка может попасть в организм человека при употреблении в пищу некачественного кефира или йогурта.

Ранее мы писали:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Украина
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять