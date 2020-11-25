Совращал девочек: под Киевом поймали педофила

В Киевской области сообщили о подозрении 56-летнему мужчине за развращение несовершеннолетних.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области в Facebook.
Мужчина зарегистрирован в Вишневом, он развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле гражданской жены.
"По месту работы и в столичной квартире, которые он снимал совместно с сожительницей, работники полиции провели три санкционированные обыска, где обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу", – говорится в сообщении.
Полицейские изъяли также автомобиль его гражданской жены, в котором мужчина совершал преступления.
В салоне авто он совратил 15-летнюю киевлянку, которую привез в Обуховский район. Также на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных "жертв" на территории Киева и Обуховского района.
Злоумышленнику сообщено о подозрении и ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет. Меру пресечения для него изберет суд.
Ранее мы писали, что в Винницкой области полицейские задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в развращении четырехлетнего мальчика.
А в Харьковской области правоохранители задержали мужчину, который совращал 13-летнюю дочь свой сожительницы. О том, что мужчина пристает к ребенку, сообщила бабушка девочки.
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