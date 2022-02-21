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Список большой! В Киеве минировали целый ряд объектов

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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21 февраля, 15:50
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Среди проверенных объектов – Центральный железнодорожный вокзал Киева
Копы работают на месте ЧП
Копы работают на месте ЧП

В Киеве снова заминировали ряд объектов по городу. В списке очень много "точек".

"Поступило анонимное сообщение о минировании в столице ряда объектов. Вся информация уточняется и проверяется. На данный момент часть объектов уже проверена взрывотехниками и взрывоопасных предметов там не обнаружено. Но объектов в списке очень много, проверка еще продолжается", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Среди проверенных объектов – Центральный железнодорожный вокзал Киева.

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Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

  • 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.
  • 26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".
  • В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.
  • А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

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