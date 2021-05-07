Спровоцировал три аварии: под Киевом мужчина пытался убить полицейского (фото, видео)

Фото: Андрей Небытов/Facebook
В Киевской области задержали водителя за покушение на убийство полицейского. ЧП произошло в Вишневом – на перекрестке водитель автомобиля "Nissan" нарушил ПДД, а после пытался наехать на правоохранителя.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.
Так, коп остановил авто и обратился к водителю для составления админпротокола.
Однако, второй начал вести себя неадекватно, попытался убежать и совершил наезд на работника полиции. Кроме того, он повредил еще два автомобиля и мотоцикл.
"Полицейский с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. От прохождения медицинского освидетельствования нарушитель отказался", – говорится в сообщении.
Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, ранее в страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.
Кроме того, в Тернопольской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадала девочка.