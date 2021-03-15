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Стали известны подробности смертельного ДТП в Деснянском районе Киева (фото)

15 марта, 13:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова

Как мы писали ранее, пьяный водитель внедорожника въехал в авто в Деснянском районе, в результате погибли два человека. Полицейские задержали виновника, начато досудебное расследование.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве в Facebook.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова.

"Водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения, и пассажирка скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении.

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Водитель внедорожника, 1992 года рождения, находился под действием алкоголя. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 – за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

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Напомним, ночью 7 марта в Хмельницкой области на дороге столкнулись грузовик Volvo и легковушка Renault Megan, погибли два человека.

Мы также сообщали, что в Харькове на улице Академика Павлова столкнулись сразу шесть машин.

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Киев авария ДТП полиция Деснянский район

Источник: Сегодня

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