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Стали известны подробности тройного ДТП под Киевом

18 ноября, 16:36

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В салоне «скорой» находилась беременная женщина

Стали известны подробности ДТП с участием трех автомобилей под Киевом.

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Как уточнили в полиции Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории по направлению к Киеву, на Броварской окружной дороге.

"Столкнулись три автомобиля, один из которых автомобиль скорой помощи. В салоне "скорой" находилась беременная женщина. До приезда на место ДТП столичной патрульной полиции, на месте работали правоохранители области. Беременную женщину пересадили в другую машину скорой помощи, а также регулировали движение транспорта, чтобы уменьшить затор, который образовался в результате ДТП", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Там отмечают, что женщина не получила травм, ее везли по направлению к Киеву.

Ранее мы писали, что киевские патрульные сопроводили в роддом автомобиль, в котором по пути родила женщина- по дороге у женщины начались схватки.

Напомним, первый снег в Киеве вызвал почти 50 ДТП – больше всего аварий произошло в Оболонском районе.

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Смотрите видео с места ЧП на Броварской Окружной:

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Киев ДТП беременная

Источник: Сегодня

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