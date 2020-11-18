Стали известны подробности тройного ДТП под Киевом

Стали известны подробности ДТП с участием трех автомобилей под Киевом.

Реклама

Как уточнили в полиции Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на территории по направлению к Киеву, на Броварской окружной дороге.

"Столкнулись три автомобиля, один из которых автомобиль скорой помощи. В салоне "скорой" находилась беременная женщина. До приезда на место ДТП столичной патрульной полиции, на месте работали правоохранители области. Беременную женщину пересадили в другую машину скорой помощи, а также регулировали движение транспорта, чтобы уменьшить затор, который образовался в результате ДТП", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Там отмечают, что женщина не получила травм, ее везли по направлению к Киеву.

Ранее мы писали, что киевские патрульные сопроводили в роддом автомобиль, в котором по пути родила женщина- по дороге у женщины начались схватки.

Напомним, первый снег в Киеве вызвал почти 50 ДТП – больше всего аварий произошло в Оболонском районе.

Реклама

Смотрите видео с места ЧП на Броварской Окружной:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама