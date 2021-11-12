Стало скучно: под Киевом двое парней устроили стрельбу (фото)

За ночное хулиганство ребятам грозит большой срок

В Киевской области двое парней устроили стрельбу. Инцидент произошел в Софиевской Борщаговке.

Об этом сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Facebook.

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"Стало грустно, решили пострелять? Этих двух "ковбоев" 29 и 24 лет полиция задержала за стрельбу у подъезда одного из домов", – написал он.

Наказание для стрелков

ЧП произошло ночью. Молодые люди решили похвастаться оружием перед подругой.

"В настоящее время за ночное хулиганство ребятам грозит до 7 лет лишения свободы. Призываю граждан не подвергать опасности себя и близких, ведь за подобные "развлечения" придется нести суровое наказание", – добавил он.

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Напомним, последнее время участились случаи стрельбы: