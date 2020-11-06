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Станция метро "Майдан Незалежности" закрыта из-за звонка о минировании

6 ноября, 18:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Станцию откроют сразу после проверки

Станция метро "Майдан Незалежности" и пересадка закрыты на вход и выход, поскольку поступил анонимный звонок о минировании.

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Об этом сообщает сообщаете пресс-служба КГГА.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, днем ранее, 5 ноября, столичную станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку на станцию "Дворец спорта" тоже закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о "минировании". После проверки станция была открыта, а мину так и не нашли.

Ранее мы писали, что в Киеве "минировали" Центральный ж/д вокзал.Движение поездов решили не останавливать – они курсировали по графику, а посадку пассажиров вели через прилегающие территории.

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Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32 на улице Ивана Федорова в Печерском районе.

Смотрите видео – как задержали минера на мосту "Метро" в столице:

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метро метрополитен минирование Майдан Незалежности

Источник: Сегодня

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