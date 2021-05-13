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Старик с ножом. В Киеве пенсионер ограбил магазин (фото)

13 мая, 16:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сейчас мужчину ищет полиция – на вид ему около 60-70 лет

В Киеве 13 мая произошло ограбление двух магазинов возле станции метро Харьковская. Мужчина ограбил сначала один магазин, но ему оказалось мало.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, в 9:00 утра мужчина в возрасте 60-70 лет с ножом ворвался сначала в один магазин и забрал кассу в 2 000 грн.

"А потом понял, что мало и посетил соседний который находится в 200 метрах. Кассир в последнем не испугался и грабеж не удался", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, грабителю удалось скрыться. Полиция ищет мужчину.

Ранее мы сообщали, что полиция разоблачила преступную группировку, участники которой крали элитные автомобили в нескольких областях Украины.

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Также напомним, в Харьковской области работницы почты украли целый мешок с пенсиями.

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