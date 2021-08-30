Стекало водопадами прямо на пути. В Киеве затопило метро (видео)

Из-за мощного ливня в столице 29 августа залило вестибюль метро "Героев Днепра", вода лилась также на пути метрополитена

В Киеве затопило "Героев Днепра" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, где в воскресенье из-за мощного ливня затопило несколько районов города, вода потоками заливала и метро "Героев Днепра", причем лило прямо на силовые кабели и пути. При этом ранее сообщалось, якобы на работе поездов это не сказалось.

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О настоящем потопе в метро свидетельствуют публикуемые в Сети видео очевидцев.

В то же время ранее сообщалось, что станцию метро "Героев Днепра" частично закрыли из-за мощного ливня – а именно на вход и выход закрывали первый вестибюль.

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Кроме того были затоплены входы в торговый центр над этой станцией.

Несмотря на это в метрополитене утверждали, что на его работе потоп никак не сказался.

Отметим, в Киеве из-за мощного ливня 29 августа затопило несколько районов города. Некоторые улицы буквально превратились в реки. "Утонули" несколько машин. Соответствующие фото и видео очевидцы публиковали в соцсетях. Кроме того, из-за сильных потоков дождя была ограничена видимость.

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