Стекало водопадами прямо на пути. В Киеве затопило метро (видео)

В Киеве, где в воскресенье из-за мощного ливня затопило несколько районов города, вода потоками заливала и метро "Героев Днепра", причем лило прямо на силовые кабели и пути. При этом ранее сообщалось, якобы на работе поездов это не сказалось.
О настоящем потопе в метро свидетельствуют публикуемые в Сети видео очевидцев.
В то же время ранее сообщалось, что станцию метро "Героев Днепра" частично закрыли из-за мощного ливня – а именно на вход и выход закрывали первый вестибюль.
Кроме того были затоплены входы в торговый центр над этой станцией.
Несмотря на это в метрополитене утверждали, что на его работе потоп никак не сказался.
Отметим, в Киеве из-за мощного ливня 29 августа затопило несколько районов города. Некоторые улицы буквально превратились в реки. "Утонули" несколько машин. Соответствующие фото и видео очевидцы публиковали в соцсетях. Кроме того, из-за сильных потоков дождя была ограничена видимость.
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